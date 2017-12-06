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У Києві засудили банкіра за привласнення 400 тис. грн компенсації за загиблого бійця АТО

Київ • УНН

 • 18922 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва засудив до шести років позбавлення волі колишню працівницю банку, яка заволоділа 400 тис. грн компенсації на загиблого бійця АТО. Про це повідомляє прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.

“З урахуванням позиції прокурора судом першої інстанції зловмисницю визнано винною та засуджено до реальної міри покарання у вигляді 6 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Запобіжний захід підозрюваній у вигляді тримання під вартою залишено без змін до набрання вироку законної сили”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працюючи у банку, зловмисниця переконувала громадян, що зможе обміняти їх кошти за вигідним курсом валют, проте гроші потерпілим не повертала.

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Загалом зловмисниця ошукала 4 громадян на суму майже 1,3 млн грн.

Серед потерпілих — дружина загиблого бійця АТО, яка віддала аферистці 400 тис. гривень, отримані від держави у зв’язку із загибеллю чоловіка.

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Дії екс-працівниці банку кваліфіковано за ч.3, ч. 4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене у великих та особливо великих розмірах).

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