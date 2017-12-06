В Киеве осудили банкира за присвоение 400 тыс. грн компенсации за погибшего бойца АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева приговорил к шести годам лишения свободы бывшую сотрудницу банка, которая завладела 400 тыс. грн компенсации на погибшего бойца АТО. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"С учетом позиции прокурора судом первой инстанции злоумышленница признана виновной и приговорена к реальной мере наказания в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Меру пресечения подозреваемой в виде содержания под стражей оставили без изменений до вступления приговора в законную силу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работая в банке, злоумышленница убеждала граждан, что сможет обменять их средства по выгодному курсу валют, но деньги потерпевшим не возвращала.
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В общем злоумышленница обманула 4 граждан на сумму почти 1,3 млн грн.
Среди пострадавших - жена погибшего бойца АТО, которая отдала аферистке 400 тыс. гривен, полученных от государства в связи с гибелью мужа.
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Действия экс-сотрудницы банка квалифицированы по ч.3, ч. 4 ст.190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных и особо крупных размерах).