У Києві зареєстрували вже 1 675 хворих на COVID-19, 29 осіб померло
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Києві за останню добу на COVID-19 захворіло 24 людини, всього з початку пандемії зафіксовано 1 675 хворих. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на COVID-19, збільшилася на 24 людини, серед них 5 медиків, 1, на жаль, летальний. На сьогодні у столиці вже 1 675 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Померли від цієї хвороби 29 людей. Захворіли 11 жінок віком від 26 до 63 років та 11 чоловіків віком від 30 до 64 років, 2 хлопчики 12 та 13 років", - зазначив він.
Зазначається, що за минулу добу у Києві одужало 11 людей, а всього від коронавірусу вилікувалось 110 людей.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 7 травня зафіксовано 13 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 340 - летальні. Приріст випадків захворювання за добу - 507, що більше, ніж добою раніше.