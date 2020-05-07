В Киеве зарегистрировали уже 1675 больных на COVID-19, 29 человек умерло

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание COVID-19, увеличилось на 24 человека, среди них 5 медиков, 1, к сожалению, летальный. На сегодня в столице уже 1675 подтвержденных случаев заболевания на COVID-19. Умерли от этой болезни 29 человек. Заболели 11 женщин в возрасте от 26 до 63 лет и 11 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет, 2 мальчика 12 и 13 лет", - отметил он.

Отмечается, что за минувшие сутки в Киеве выздоровели 11 человек, а всего от коронавируса излечилось 110 человек.

Напомним, в Украине на 9:00 7 мая зафиксировано 13 691 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 340 - летальные. Прирост случаев заболевания за сутки - 507, что больше, чем сутками ранее.