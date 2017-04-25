У Києві закрили станцію метро "Героїв Дніпра" через повідомлення про загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Столичну станцію метро “Героїв Дніпра” зачинено у зв’язку з отриманням інформації про загрозу вибуху, передає УНН із посиланням на повідомлення київського метрополітену у Facebook.
“У зв’язку з отриманням інформації про загрозу вибуху, станцію „Героїв Дніпра“ зачинено. Подальший режим роботи станції залежатиме від результатів перевірки правоохоронними органами. Перепрошуємо за тимчасові незручності”, — йдеться у повідомленні.
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