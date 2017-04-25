В Киеве закрыли станцию метро "Героев Днепра" из-за сообщения об угрозе взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Столичную станцию "Героев Днепра" закрыли в связи с получением информации об угрозе взрыва, передает УНН со ссылкой на сообщение киевского метрополитена в Facebook.
"В связи с получением информации об угрозе взрыва, станцию "Героев Днепра" закрыто. Дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.
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