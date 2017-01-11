У Києві зафіксували зниження загального рівня захворюваності на грип і ГРВІ

“Спостерігається зниження захворюваності на 8,15%. Зниження відбувається за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Зокрема, за зазначений період захворіло 3 796 дітей (за аналогічний період минулого року — 3 892, тобто, спостерігається зниження на 2,5%). Так, серед дітей віком до 1-го року відмічається зниження захворюваності на 2,1%, від 1 до 4 років — на 5,6%, від 5 до 9 років — на 1,1%, від 10 до 14 років — на 2,8%, від 15 до 17 років — на 2,8%. Окрім того, серед школярів спостерігається зменшення захворюваності на 3,9%, а серед дорослих — на 14,9%”, — зауважив заступник голови КМДА Микола Паворозник..

За його словами, за 2 дні до лікувальних установ столиці госпіталізовано 54 особи, в тому числі 33 дитини.

“Із відновленням навчального процесу після зимових канікул ми продовжуємо контроль за рівнем захворюваності серед столичних школярів. У разі відсутності більше 20% дітей керівники навчальних закладів мають право призупинити навчальний процес до покращення ситуації. Наразі столичні школи працюють у штатному режимі”, — додав М. Поворозник.