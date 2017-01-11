У Києві зафіксували зниження загального рівня захворюваності на грип і ГРВІ

ukru
04:30 • 726 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 39453 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 101418 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 126684 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 132852 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 229708 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 169338 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 189337 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172821 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164993 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2.3 м/с
84 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Трамп і прем'єр Канади домовилися про зустріч після виборів

Трамп і прем'єр Канади домовилися про зустріч після виборів

28 березня, 18:34 • 28942 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

28 березня, 18:38 • 65239 перегляди
Українські бійці перебувають на курщині, щоб запобігти наступу на Сумську область - Зеленський

Українські бійці перебувають на курщині, щоб запобігти наступу на Сумську область - Зеленський

28 березня, 18:39 • 40769 перегляди
Зеленський: угода про тишу на морі має охоплювати Одесу та Миколаїв

Зеленський: угода про тишу на морі має охоплювати Одесу та Миколаїв

28 березня, 18:47 • 39766 перегляди
ЗСУ вдарили по пункту пропуску "Погар" в Брянській області, звідки окупанти запускали дрони - Генштаб

ЗСУ вдарили по пункту пропуску "Погар" в Брянській області, звідки окупанти запускали дрони - Генштаб

28 березня, 19:04 • 30448 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 229708 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 352553 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 369887 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 286168 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 359409 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 55406 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 72617 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 84494 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168531 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171096 перегляди
Актуальне
У Києві зафіксували зниження загального рівня захворюваності на грип і ГРВІ

У Києві зафіксували зниження загального рівня захворюваності на грип і ГРВІ

Київ • УНН

 • 11572 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. У Києві за два дні другого тижня січня спостерігається зниження захворюваності на грип і ГРВІ на 8,15%. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

“Спостерігається зниження захворюваності на 8,15%. Зниження відбувається за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Зокрема, за зазначений період захворіло 3 796 дітей (за аналогічний період минулого року — 3 892, тобто, спостерігається зниження на 2,5%). Так, серед дітей віком до 1-го року відмічається зниження захворюваності на 2,1%, від 1 до 4 років — на 5,6%, від 5 до 9 років — на 1,1%, від 10 до 14 років — на 2,8%, від 15 до 17 років — на 2,8%. Окрім того, серед школярів спостерігається зменшення захворюваності на 3,9%, а серед дорослих — на 14,9%”, — зауважив заступник голови КМДА Микола Паворозник..

За його словами, за 2 дні до лікувальних установ столиці госпіталізовано 54 особи, в тому числі 33 дитини.

“Із відновленням навчального процесу після зимових канікул ми продовжуємо контроль за рівнем захворюваності серед столичних школярів. У разі відсутності більше 20% дітей керівники навчальних закладів мають право призупинити навчальний процес до покращення ситуації. Наразі столичні школи працюють у штатному режимі”, — додав М. Поворозник.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,167.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,899.95