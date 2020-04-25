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У Києві зафіксували 37 нових інфікованих коронавірусом, серед них 4 медики

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Києві за добу зафіксували 37 нових інфікованих коронавірусом. Четверо хворих — медичні працівники. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

“Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно пiдтвердили захворювання на коронавірус, збільшилося ще на 37 людей. Четверо з них — медики. Один випадок за минулу добу — на жаль, летальний. Загалом у в столиці вже 1159 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, — написав Кличко.

Повідомляється, що захворіли 22 жінки віком від 26 до 79 років, і одна дівчина до 17 років. Також 11 чоловіків від 18 до 82 років та троє хлопців віком до 17 років.

Трьох пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Кличко зазначив, що за добу видужало 7 киян. Усього за цей час вилікувалися 60 осіб.

Він також нагадав, що поминальні дні перенесені на 6 червня. Доступ до кладовищ у столиці обмежений.

Нагадаємо, що в умовах поширення епідемії COVID-19 та дії обмежувальних заходів, запроваджених на рівні всієї країни, поминальні дні перенесені на 6 червня.

Як раніше повідомляв УНН, в Україні зафіксовано 8 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Загалом одужало 782 особи, а летальних випадків 201.

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