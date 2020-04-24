Киянам нагадали про перенесення поминальних днів на 6 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Міська влада нагадала жителям Києва про перенесення поминальних днів на червень та просить поки не відвідувати кладовища. Про це йдеться в повідомленні на сайті КМДА, передає УНН.
"В умовах поширення епідемії COVID-19 та дії обмежувальних заходів, запроваджених на рівні всієї країни, поминальні дні перенесені на 6 червня. До того часу доступ до кладовищ обмежений", - наголосили в КМДА.
Так, повідомляється, що згідно із рішенням міської постійної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у столиці обмежено доступ громадян до місць поховань на території міських кладовищ, окрім випадків поховань. Відповідне доручення про обмеження надане Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, ГУ Національної поліції України в місті Києва та управлінню Патрульної поліції в місті Києві.
У КМДА нагадали, що порушення умов карантину, недотримання протиепідемічних заходів та санітарного законодавства тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. Нижній поріг штрафу становить 17 тисяч гривень.
Нагадаємо, речник ПЦУ Євстратій Зоря минулого тижня заявив, що ПЦУ переносить так звані "гробки" на червень й закликає не йти на кладовище в поминальні дні у квітні-травні.