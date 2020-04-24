Киевлянам напомнили о переносе поминальных дней на 6 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Городская власть напомнила жителям Киева о переносе поминальных дней на июнь и просит пока не посещать кладбища. Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА, передает УНН.
"В условиях распространения эпидемии COVID-19 и действия ограничительных мероприятий, введенных на уровне всей страны, поминальные дни перенесены на 6 июня. К тому времени доступ к кладбищам ограничен", - отметили в КГГА.
Так, сообщается, что согласно решению городской постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в столице ограничен доступ граждан к местам захоронений на территории городских кладбищ, кроме случаев захоронений. Соответствующее поручение об ограничении предоставлено Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры, ГУ Национальной полиции Украины в городе Киев и управлению патрульной полиции в городе Киеве.
В КГГА напомнили, что нарушение условий карантина, несоблюдение противоэпидемических мероприятий и санитарного законодательства влечет за собой административную и уголовную ответственность. Нижний порог штрафа составляет 17 тысяч гривен.
Напомним, спикер ПЦУ Евстратий Зоря на прошлой неделе заявил, что ПЦУ переносит так называемые "гробки" на июнь и призывает не идти на кладбище в поминальные дни в апреле-мае.