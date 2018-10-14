У Києві за правопорядком сьогодні будуть стежити 6,2 тис. правоохоронців

"З нагоди Дня захисника України та у зв’язку з початком процесу надання автокефалії Православній церкві України співробітники поліції та військовослужбовці Національної гвардії значно посилять заходи безпеки. Зокрема, 14 жовтня на охорону громадського порядку у столиці залучатиметься близько 6200 правоохоронців, з них - 3500 бійців Нацгвардії", - цитує прес-служба слова Сергія Ярового.

Він додав, що головне завдання – не допустити провокацій та порушень, щоби всі заплановані у столиці заходи пройшли спокійно.

За інформацією прес-служби МВС, під час проведення масових заходів у центральній частині столиці поліцейські працюватимуть у посиленому режимі. Зокрема поліція посилила патрулювання у місцях проведення акцій, на зупинках громадського транспорту та на станціях метрополітену.

Також в МВС закликали організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, аби всі святкування відбулися без порушень правопорядку.

Нагадаємо, сьогодні українці відзначають День захисника України.