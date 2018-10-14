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У Києві за правопорядком сьогодні будуть стежити 6,2 тис. правоохоронців

У Києві за правопорядком сьогодні будуть стежити 6,2 тис. правоохоронців

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Сьогодні у Києві залучено 6,2 тис. правоохоронців для забезпечення громадського порядку. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, передає УНН з посиланням на повідомлення Департаменту комунікації МВС України.

"З нагоди Дня захисника України та у зв’язку з початком процесу надання автокефалії Православній церкві України співробітники поліції та військовослужбовці Національної гвардії значно посилять заходи безпеки. Зокрема, 14 жовтня на охорону громадського порядку у столиці залучатиметься близько 6200 правоохоронців, з них - 3500 бійців Нацгвардії", - цитує прес-служба слова Сергія Ярового.

Він додав, що головне завдання – не допустити провокацій та порушень, щоби всі заплановані у столиці заходи пройшли спокійно.

За інформацією прес-служби МВС, під час проведення масових заходів у центральній частині столиці поліцейські працюватимуть у посиленому режимі. Зокрема поліція посилила патрулювання у місцях проведення акцій, на зупинках громадського транспорту та на станціях метрополітену.

Також в МВС закликали організаторів та учасників заходів дотримуватися норм чинного законодавства, аби всі святкування відбулися без порушень правопорядку.

Нагадаємо, сьогодні українці відзначають День захисника України.

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