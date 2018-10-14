В Киеве за правопорядком сегодня будут следить 6,2 тыс. полицейских

"По случаю Дня защитника Украины и в связи с началом процесса предоставления автокефалии Православной церкви Украины сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии значительно усилят меры безопасности. В частности, 14 октября на охрану общественного порядка в столице привлекаться около 6200 правоохранителей, из них - 3500 бойцов Нацгвардии", - цитирует пресс-служба слова Сергея Ярового.

Он добавил, что главная задача - не допустить провокаций и нарушения, чтобы все запланированные в столице мероприятия прошли спокойно.

По информации пресс-службы МВД, во время проведения массовых мероприятий в центральной части столицы полицейские будут работать в усиленном режиме. В частности полиция усилила патрулирование в местах проведения акций, на остановках общественного транспорта и на станциях метрополитена.

Также в МВД призвали организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, чтобы все празднования прошли без нарушений правопорядка.

Напомним, сегодня украинцы отмечают День защитника Украины.