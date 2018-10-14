В Киеве за правопорядком сегодня будут следить 6,2 тыс. полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Сегодня в Киеве привлечено 6,2 тыс. правоохранителей для обеспечения общественного порядка. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает УНН со ссылкой на сообщение Департамента коммуникации МВД Украины.
"По случаю Дня защитника Украины и в связи с началом процесса предоставления автокефалии Православной церкви Украины сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии значительно усилят меры безопасности. В частности, 14 октября на охрану общественного порядка в столице привлекаться около 6200 правоохранителей, из них - 3500 бойцов Нацгвардии", - цитирует пресс-служба слова Сергея Ярового.
Он добавил, что главная задача - не допустить провокаций и нарушения, чтобы все запланированные в столице мероприятия прошли спокойно.
По информации пресс-службы МВД, во время проведения массовых мероприятий в центральной части столицы полицейские будут работать в усиленном режиме. В частности полиция усилила патрулирование в местах проведения акций, на остановках общественного транспорта и на станциях метрополитена.
Также в МВД призвали организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, чтобы все празднования прошли без нарушений правопорядка.
Напомним, сегодня украинцы отмечают День защитника Украины.