У Києві за пограбування двох неповнолітніх затримано чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Києві за пограбування двох неповнолітніх дівчат затримано чоловіка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Патрульна поліція Києва, передає УНН.
“У Києві патрульні затримали чоловіка, що може бути причетним до розбійного нападу на двох неповнолітніх дівчат”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, патрульні поліцейські прибули на виклик про розбій на вулицю Уманську, де одразу затримали особу, на яку вказували очевидці. Як з’ясувалося, на стадіоні неподалік цей чоловік підійшов до двох неповнолітніх дівчат — 14 та 13 років — й, погрожуючи ножем, відібрав у них мобільні телефони.
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Під час поверхневої перевірки виявили телефон однієї з дівчат. Пізніше, під час відпрацювання прилеглої території, охоронці порядку знайшли ще один телефон та ніж.