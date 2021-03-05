У Києві за добу виявили ще понад 900 нових випадків COVID-19

Цитата

“+910 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 140 916). +17 летальних випадків від вірусу (загалом 2735). +120 госпіталізованих пацієнтів. +454 подолали коронавірус (загалом 96 149)”, — написав Кличко.

Деталі

За даними мера, за минулу добу у столиці захворіли на COVID-19: 495 жінок віком від 18 до 99 років; 365 чоловіків віком від 19 до 87 років; 15 дівчаток від 5 місяців до 16 років та 35 хлопчиків від 2 до 17 років.

“Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (162), Дарницькому (156) та в Подільському (95)”, — повідомив Кличко.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,384 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 4 березня, — другий день поспіль понад 10 тисяч, що є стрибком до показника, який спостерігався наприкінці минулого року. Кількість госпіталізованих за добу — понад 3,3 тисячі.