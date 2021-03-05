У Києві за добу виявили ще понад 900 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Києві за минулу добу на COVID-19 захворіли 910 людей, а одужали від хвороби − 454, загинули — 17. З початку пандемії у столиці виявили понад 140 тисяч випадків зараження коронавірусом. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, передає УНН.
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“+910 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 140 916). +17 летальних випадків від вірусу (загалом 2735). +120 госпіталізованих пацієнтів. +454 подолали коронавірус (загалом 96 149)”, — написав Кличко.
Деталі
За даними мера, за минулу добу у столиці захворіли на COVID-19: 495 жінок віком від 18 до 99 років; 365 чоловіків віком від 19 до 87 років; 15 дівчаток від 5 місяців до 16 років та 35 хлопчиків від 2 до 17 років.
“Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (162), Дарницькому (156) та в Подільському (95)”, — повідомив Кличко.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 1,384 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 4 березня, — другий день поспіль понад 10 тисяч, що є стрибком до показника, який спостерігався наприкінці минулого року. Кількість госпіталізованих за добу — понад 3,3 тисячі.