У Києві за добу виявили 1 221 хворого на COVID-19, померли 22 людини

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"1 221 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. 22 людини померли. Усього за період пандемії в Києві 5 846 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 250 242", – повідомив Кличко.

Деталі

Зі слів міського голови, захворіли минулої доби 700 жінок віком від 18 до 93 років, 425 чоловіків віком від 18 до 88 років, а також 56 дівчаток від 4 місяців до 17 років і 40 хлопчиків від 4 місяців до 17 років. Серед тих, хто померли, 8 жінок віком від 56 до 85 років та 14 чоловіків від 34 до 82 років.

До лікарень столиці за минулу добу госпіталізували 147 хворих на коронавірус та 463 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужала минулої доби 461 людина. Загалом коронавірус подолали 226 066 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 220, в Дніпровському – 200, та в Шевченківському районі – 148 випадків.

Додамо

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 2,74 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 22 жовтня, — понад 23,2 тисячі, трохи менше вчорашнього антирекорду за весь час. Госпіталізовано за добу при цьому 5,3 тисячі осіб, зменшення проти показника попереднього дня.