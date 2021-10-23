В Киеве за сутки обнаружили 1 221 больного COVID-19, умерли 22 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В столице в течение пятницы обнаружили 1 221 больного коронавирусом, что меньше, чем за предыдущие сутки. Вследствие болезни умерли 22 человека. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
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"1 221 подтвержденный случай заболевания коронавирусом в сутки в столице. 22 человека умерли. Всего за период пандемии в Киеве 5 846 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня - 250 242", - сообщил Кличко.
Детали
По словам городского головы, заболели за прошедшие сутки 700 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 425 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, а также 56 девочек от 4 месяцев до 17 лет и 40 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет. Среди умерших, 8 женщин в возрасте от 56 до 85 лет и 14 мужчин от 34 до 82 лет.
В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 147 больных коронавирусом и 463 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровел за прошедшие сутки 461 человек. В общем коронавирус преодолели 226 066 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 220, в Днепровском - 200, и в Шевченковском районе - 148 случаев.
Добавим
По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 2,74 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 22 октября , - более 23,2 тысячи, чуть меньше вчерашнего антирекорда за все время. Госпитализировано за сутки при этом 5,3 тысячи человек, уменьшение против показателя предыдущего дня.