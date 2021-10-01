У Києві за добу від COVID-19 померло 13 людей, захворіло майже 600

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“599 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу у столиці. 13 людей померли. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 235 062”, — ідеться у повідомленні.

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 322 жінки віком від 18 до 89 років, 225 чоловіків віком від 18 до 92 років, 30 дівчаток віком від 10 місяців до 17 років і 22 хлопчики віком від 1 місяця до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 82 хворих на коронавірус, а також 167 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 163 людини. Загалом подолало вірус 221 238 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі — 115, Дніпровському — 93, Деснянському — 80 випадків.

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