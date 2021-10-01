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В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 13 человек, заболело почти 600

В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 13 человек, заболело почти 600

Киев  •  УНН

 • 19243 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 599 больных коронавирусом, 13 человек умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

Цитата

“599 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. 13 человек умерли. А подтвержденных случаев заболевания сегодня — 235 062”, — говорится в сообщении.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 322 женщины в возрасте от 18 до 89 лет, 225 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 30 девочек в возрасте от 10 месяцев до 17 лет и 22 мальчика в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 82 больных коронавирусом, а также 167 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 163 человека. В общем преодолели вирус 221 238 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 115, Днепровском — 93, Деснянском — 80 случаев.

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