У Києві за добу сталося 10 ДТП з постраждалими
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Києві протягом минулої доби в ДТП травмовано 9 осіб, а ще троє людей загинули. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.
Всього протягом 23 березня медики швидкої виїздили на 10 ДТП, в яких 9 осіб отримали травми (п’ятеро з них були госпіталізовані), а ще троє людей загинули. Також в ДТП постраждала одна дитина.
Протягом минулої доби медики здійснили загалом 1061 виїзд на екстрені виклики та надали допомогу, зокрема, 95 дорослим та 16 дітям, які травмувалися.
Також за добу, що минула, у столиці було зафіксоване одне падіння людини з висоти.
Нагадаємо, за вихідні у Києві сталося дев'ять ДТП з постраждалими.