В Киеве за сутки произошло 10 ДТП с пострадавшими

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Киеве за прошедшие сутки в ДТП травмированы 9 человек, а еще трое человек погибли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.