В Киеве за сутки произошло 10 ДТП с пострадавшими
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Киеве за прошедшие сутки в ДТП травмированы 9 человек, а еще трое человек погибли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Всего в течение 23 марта медики скорой выезжали на 10 ДТП, в которых 9 человек получили травмы (пятеро из них были госпитализированы), а еще три человека погибли. Также в ДТП пострадал один ребенок.
За прошедшие сутки медики провели в целом 1061 выезд на экстренные вызовы и оказали помощь, в частности, 95 взрослым и 16 детям, которые были травмированы.
Также за прошедшие сутки в столице было зафиксировано одно падение человека с высоты.
Напомним, за выходные в Киеве произошло девять ДТП с пострадавшими.