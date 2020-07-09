У Києві за добу коронавірусну хворобу виявили у 93 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. За минулу добу у Києві коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 93 людей. Всього у місті 5872 підтверджених випадки захворювання. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, передає УНН.
"Ще у 93 мешканців Києва виявили за минулу добу захворювання на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.). Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 122 киян. На сьогодні в столиці вже 5872 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що захворіли:
▪️ 34 жінки (віком від 22 до 71 років);
▪️ 50 чоловiків (віком від 20 до 76 рокiв);
▪️ 3 дівчинки (від 8 до 15 років) і 6 хлопчиків (від 1 місяця до 16 років).
"До лікарень столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 62 людини. Всього коронавірус подолали 1962 мешканці столиці", - резюмував Кличко.
За його словами, найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Дарницькому районі - 27. У Деснянському – 15. У Голосіївському, Оболонському та Шевченківському районах - по 10 випадків.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19.