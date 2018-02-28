У Києві за час сильних морозів було 7 випадків обмороження та 9 випадків переохолодження
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. В період сильних морозів у Києві, з 24 по 26 лютого, було зафіксовано 7 випадків обмороження та 9 випадків переохолодження, всі вони сталися з дорослими. Про це свідчать дані щоденних звітів про діяльність закладів охорони здоров’я Департаменту охорони здоров'я КМДА, передає УНН.
Так, 24 лютого було зафіксовано 2 випадки переохолодження та 2 випадки відмороження, 25 лютого – 4 відмороження та жодного випадку переохолодження, 26 лютого – 1 випадок відмороження та 7 випадків переохолодження.
Нагадаємо, у перший день весни у більшості областей України, крім заходу, очікується сильний сніг, хуртовини і снігові замети.