В Киеве за время сильных морозов было 7 случаев обморожения и 9 случаев переохлаждения

Так, 24 февраля было зафиксировано 2 случая переохлаждения и 2 случая обморожения, 25 февраля - 4 обморожения и ни одного случая переохлаждения, 26 февраля - 1 случай обморожения и 7 случаев переохлаждения.

Напомним, в первый день весны в большинстве областей Украины, кроме запада, ожидается сильный снег, метели и снежные заносы.