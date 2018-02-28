В Киеве за время сильных морозов было 7 случаев обморожения и 9 случаев переохлаждения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В период сильных морозов в Киеве с 24 по 26 февраля, было зафиксировано 7 случаев обморожения и 9 случаев переохлаждения, все они произошли со взрослыми. Об этом свидетельствуют данные ежедневных отчетов о деятельности учреждений здравоохранения Департамента здравоохранения КГГА, передает УНН.
Так, 24 февраля было зафиксировано 2 случая переохлаждения и 2 случая обморожения, 25 февраля - 4 обморожения и ни одного случая переохлаждения, 26 февраля - 1 случай обморожения и 7 случаев переохлаждения.
Напомним, в первый день весны в большинстве областей Украины, кроме запада, ожидается сильный снег, метели и снежные заносы.