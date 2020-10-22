У Києві з вікна багатоповерхівки випала жінка та дитина, відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Києві на вулиці Солом'янській з вікна дев'ятого поверху випала жінка з дитиною. Поліція відкрила провадження. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі поліції Києва.
На запитання, чи можуть підтвердити, що на вулиці Солом'янській з вікна дев'ятого поверху випала жінка з дитиною, в пресслужбі відповіли: "Підтверджую".
В поліції повідомили, що відкрито провадження.
"За ст.115 ККУ з позначкою самогубство", - сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, у Києві за два дні двоє людей вистрибнули з вікон лікарень, опорних для лікування пацієнтів із COVID-19. Чоловік та жінка загинули.