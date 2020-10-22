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У Києві з вікна багатоповерхівки випала жінка та дитина, відкрито провадження

Київ • УНН

 • 22274 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Києві на вулиці Солом'янській з вікна дев'ятого поверху випала жінка з дитиною. Поліція відкрила провадження. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі поліції Києва.

На запитання, чи можуть підтвердити, що на вулиці Солом'янській з вікна дев'ятого поверху випала жінка з дитиною, в пресслужбі відповіли: "Підтверджую".

В поліції повідомили, що відкрито провадження.

"За ст.115 ККУ з позначкою самогубство", - сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, у Києві за два дні двоє людей вистрибнули з вікон лікарень, опорних для лікування пацієнтів із COVID-19. Чоловік та жінка загинули.

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