У Києві з вікна багатоповерхівки випала жінка та дитина, відкрито провадження

На запитання, чи можуть підтвердити, що на вулиці Солом'янській з вікна дев'ятого поверху випала жінка з дитиною, в пресслужбі відповіли: "Підтверджую".

В поліції повідомили, що відкрито провадження.

"За ст.115 ККУ з позначкою самогубство", - сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, у Києві за два дні двоє людей вистрибнули з вікон лікарень, опорних для лікування пацієнтів із COVID-19. Чоловік та жінка загинули.