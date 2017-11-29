У Києві з початку року зафіксовано 8 спалахів інфекційний захворювань

ukru
09:33 • 29134 перегляди

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Ексклюзив
08:19 • 61559 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

08:00 • 67161 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
07:23 • 87162 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
07:13 • 126229 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 100363 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 284156 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 254924 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 398170 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 260086 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2 м/с
48 %
752 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

27 березня, 00:49 • 118433 перегляди
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

27 березня, 04:30 • 93648 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

05:14 • 104223 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 116081 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

07:58 • 51029 перегляди
Публікації
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 43052 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

07:13 • 126190 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 116095 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 197272 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 284135 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 3866 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 118973 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 109661 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 141116 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 157943 перегляди
Актуальне
У Києві з початку року зафіксовано 8 спалахів інфекційний захворювань

У Києві з початку року зафіксовано 8 спалахів інфекційний захворювань

Київ • УНН

 • 12364 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Києві спостерігається суттєве погіршення епідемічної ситуації із захворюваністю на гострі кишкові інфекції. Про це під час наради повідомив перший заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби в м.Києві Олександр Овчаренко, передає кореспондент УНН.

"У місті спостерігається суттєве погіршення епідемічної ситуації із захворюваністю на ГКІ, виникнення яких пов'язане із порушенням вимог санітарного законодавства суб'єктами господарювання, зокрема, у загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладах", - зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Внаслідок реформи, безпека харчування споживачів в Україні не моніториться

О.Овчаренко розповів, що за 9 місяців цього року фахівці ГУ Держпродспоживслужби у м.Києві зареєстрували 8 спалахів інфекційний захворювань.

"За звітний період (9 міс цього року, - ред.) у місті зареєстровано 4 спалахи захворювання на ГКІ, 3 спалахи сальмонельозу, 1 спалах харчової токсикоінфекції. Під час спалахів захворіло 102 особи, в тому числі - 50 дітей. Виявлено 45 осіб із сальмонельоз-інфекцією, в тому числі - 42 дитини", - сказав він.

Нагадаємо, низка нардепів виступили за скасування мораторію на перевірки постачальників продуктів харчування у дитячі навчальні заклади.

За словами нардепа С.Тригубенка, Уряд має прийняти таке рішення якнайшвидше, аби не наражати дітей на ризик отруїтися чи залишитися голодними (через низьку якість харчування в навчальних закладах).

Додамо, що діти в Україні стають жертвами антисанітарії і неякісного харчування утричі частіше за дорослих.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$72.82
Bitcoin
$87,441.40
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$41.10
Золото
$3,078.10
Ethereum
$2,029.20