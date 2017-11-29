У Києві з початку року зафіксовано 8 спалахів інфекційний захворювань
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Києві спостерігається суттєве погіршення епідемічної ситуації із захворюваністю на гострі кишкові інфекції. Про це під час наради повідомив перший заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби в м.Києві Олександр Овчаренко, передає кореспондент УНН.
"У місті спостерігається суттєве погіршення епідемічної ситуації із захворюваністю на ГКІ, виникнення яких пов'язане із порушенням вимог санітарного законодавства суб'єктами господарювання, зокрема, у загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладах", - зазначив він.
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О.Овчаренко розповів, що за 9 місяців цього року фахівці ГУ Держпродспоживслужби у м.Києві зареєстрували 8 спалахів інфекційний захворювань.
"За звітний період (9 міс цього року, - ред.) у місті зареєстровано 4 спалахи захворювання на ГКІ, 3 спалахи сальмонельозу, 1 спалах харчової токсикоінфекції. Під час спалахів захворіло 102 особи, в тому числі - 50 дітей. Виявлено 45 осіб із сальмонельоз-інфекцією, в тому числі - 42 дитини", - сказав він.
Нагадаємо, низка нардепів виступили за скасування мораторію на перевірки постачальників продуктів харчування у дитячі навчальні заклади.
За словами нардепа С.Тригубенка, Уряд має прийняти таке рішення якнайшвидше, аби не наражати дітей на ризик отруїтися чи залишитися голодними (через низьку якість харчування в навчальних закладах).
Додамо, що діти в Україні стають жертвами антисанітарії і неякісного харчування утричі частіше за дорослих.