В Киеве с начала года зафиксировано 8 вспышек инфекционных заболеваний

"В городе наблюдается существенное ухудшение эпидемической ситуации с заболеваемостью ОКИ, возникновение которых связано с нарушением требований санитарного законодательства субъектами хозяйствования, в частности, в общеобразовательных, дошкольных учебных заведениях", - отметил он.

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А.Овчаренко рассказал, что за 9 месяцев этого года специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве зарегистрировали 8 вспышек инфекционных заболеваний.

"За отчетный период (9 мес этого года, - ред.) в городе зарегистрировано 4 вспышки заболевания ОКИ, 3 вспышки сальмонеллеза, 1 вспышка пищевой токсикоинфекции. Во время вспышек заболело 102 человека, в том числе - 50 детей. Выявлено 45 человек с сальмонеллез-инфекцией, в том числе - 42 ребенка", - сказал он.

Напомним, ряд нардепов выступили за отмену моратория на проверки поставщиков продуктов питания в детские учебные заведения.

По словам нардепа С.Тригубенко, Правительство должно принять такое решение как можно быстрее, чтобы не подвергать детей риску отравиться или остаться голодными (из-за низкого качества питания в учебных заведениях).

Добавим, что дети в Украине становятся жертвами антисанитарии и некачественного питания в три раза чаще взрослых.