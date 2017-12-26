У Києві з будинку академіка НАН вкрали близько 15 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Голосіївському районі Києва невідомі скоїли розбійний напад на помешкання академіка НАН, вкравши близько 15 млн грн. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.
“У академіка НАН викрали близько 15 млн грн”, — сказав співрозмовник агентства.
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У свою чергу у столичному управлінні поліції зазначили, що “вчора увечорі до Голосіївського райуправління поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на будинок громадянина”.
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“Невідомі зв'язали чоловіка та його дружину і, погрожуючи розправою, заволоділи великою сумою грошей і ювелірними виробами. За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України)”, — зазначили у поліції.