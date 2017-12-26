В Киеве из дома академика НАН украли около 15 млн грн

"У академика НАН похитили около 15 млн грн", - сказал собеседник агентства.

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В свою очередь в столичном управлении полиции отметили, что "вчера вечером в Голосеевское райуправление полиции поступило сообщение о разбойном нападении на дом гражданина".

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"Неизвестные связали мужчину и его жену и, угрожая расправой, завладели крупной суммой денег и ювелирными изделиями. По факту нападения открыто уголовное производство по ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины)", - отметили в полиции.