В Киеве из дома академика НАН украли около 15 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Голосеевском районе Киева неизвестные совершили разбойное нападение на квартиру академика НАН, украв около 15 млн грн. Об этом УНН сообщил информированный источник.
"У академика НАН похитили около 15 млн грн", - сказал собеседник агентства.
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В свою очередь в столичном управлении полиции отметили, что "вчера вечером в Голосеевское райуправление полиции поступило сообщение о разбойном нападении на дом гражданина".
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"Неизвестные связали мужчину и его жену и, угрожая расправой, завладели крупной суммой денег и ювелирными изделиями. По факту нападения открыто уголовное производство по ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины)", - отметили в полиции.