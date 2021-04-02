У Києві з 5 квітня скасують плату за паркування на час локдауну
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Києві з 5 квітня до завершення дії суворих обмежень власники авто звільняються від оплати за паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс". Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
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"Також для всіх киян хочу повідомити, що з 5 квітня до завершення дії суворих обмежень, власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс". Ми розуміємо, що запровадивши такі пільги – і для бізнесу, і для киян загалом – місто недоотримає багато коштів у бюджет", – сказав Кличко.
Доповнення
Київ запроваджує більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. Школи і дитсадочки закриють, громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках.
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