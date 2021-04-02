В Киеве с 5 апреля отменят плату за парковку на время локдауна
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Киеве с 5 апреля до завершения действия строгих ограничений владельцы авто освобождаются от оплаты за парковку на площадках КП "Киевтранспарксервис". Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Цитата:
"Также для всех киевлян хочу сообщить, что с 5 апреля до завершения действия строгих ограничений, владельцы авто на территории Киева освобождаются от оплаты за парковку на площадках КП "Киевтранспарксервис". Мы понимаем, что введя такие льготы - и для бизнеса, и для киевлян в целом - город недополучит много средств в бюджет", - сказал Кличко.
Дополнение
Киев вводит более строгие карантинные ограничения с 5 по 16 апреля. Школы и детсады закроют, общественный транспорт, в том числе метро будет работать по спецпропускам.
Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом внесенный Президентом Владимиром Зеленским законопроект № 5300 о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.