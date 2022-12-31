У Києві є близько 300 будинків, для яких не можливо передбачити графік відключень

Повідомляється, що нещодавно їх було значно більше.

«Та разом з КМДА ми провели масштабну роботу для того, аби під відключення потрапляла абсолютна більшість будинків, котрі живляться від тих же ліній, що й критична інфраструктура. Для 750 будинків ми створили альтернативні схеми, ще 454 будинки будуть власноруч відключати УК та ЖБК», - йдеться у повідомленні.

Додамо

Наразі у Києві застосовуються графіки стабілізаційних відключень електроенергії.