У Києві є близько 300 будинків, для яких не можливо передбачити графік відключень
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Києві лишається близько 300 будинків, для яких неможливо передбачити відключення через технічні особливості. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДТЕК Київські електромережі.
Повідомляється, що нещодавно їх було значно більше.
«Та разом з КМДА ми провели масштабну роботу для того, аби під відключення потрапляла абсолютна більшість будинків, котрі живляться від тих же ліній, що й критична інфраструктура. Для 750 будинків ми створили альтернативні схеми, ще 454 будинки будуть власноруч відключати УК та ЖБК», - йдеться у повідомленні.
Додамо
Наразі у Києві застосовуються графіки стабілізаційних відключень електроенергії.