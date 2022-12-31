В Киеве есть около 300 домов, для которых невозможно предусмотреть график отключений
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Киеве остается около 300 домов, для которых невозможно предусмотреть отключение из-за технических особенностей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети.
Сообщается, что недавно их было гораздо больше.
«Но вместе с КГГА мы провели масштабную работу для того, чтобы под отключение попадало абсолютное большинство питающихся от тех же линий домов, что и критическая инфраструктура. Для 750 домов мы создали альтернативные схемы, еще 454 дома будут отключать УК и ЖСК», - говорится в сообщении.
Добавим
В настоящее время в Киеве применяются графики стабилизационных отключений электроэнергии.