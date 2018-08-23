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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У Києві вулицю Російську хочуть перейменувати на честь Джохара Дудаєва

Київ • УНН

 • 33122 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Києві пропонують перейменувати вулицю Російська у Дарницькому районі на вулицю Джохара Дудаєва - легендарного чеченського генерала. Про це йдеться у петиції, що була розміщена на сайті КМДА, передає УНН.

У Києві вулицю Російську хочуть перейменувати на честь Джохара Дудаєва

Автором петиції є Тарас Кондратюк

"Перейменувати вул. "Російська" в Дарницькому районі на вул. "Джохара Дудаєва" - легендарного чеченського генерала, видатного i безкомпромiсного борця з кремлiвським iмперiалiзмом, сучасні послідовники якого хоробро боронили українську землю у складі добровольчих батальонів в зоні АТО", - йдеться у тексті.

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У петиції також зазначено, що "Джохар Дудаєв - ще в 1994 р. передбачив можливу окупацію українського Криму російськими загарбниками, тоді він сказав: "Російсько-чеченська війна - це є лише ланка у великому ланцюгу. Фактично
зараз Чечня, своїми грудьми, своєю кров'ю прикриває не лише власну незалежність, але і незалежність
України. Якщо Чечня впаде - наступною буде Україна і Крим".

Відповідна пропозиція була розміщена на сайті КМДА 22 серпня. Наразі петиції підтримали 7 осіб.

Нагадаємо, кияни пропонують перейменувати столичну площу Льва Толстого на площу Левка Лук'яненка.

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