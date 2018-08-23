В Киеве улицу Российскую хотят переименовать в честь Джохара Дудаева
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Киеве предлагают переименовать улицу Российская в Дарницком районе на улицу Джохара Дудаева - легендарного чеченского генерала. Об этом говорится в петиции, которая была размещена на сайте КГГА, передает УНН.
Автором петиции является Тарас Кондратюк.
"Переименовать ул. "Российская" в Дарницком районе на ул. "Джохара Дудаева" - легендарного чеченского генерала, известного i бескомпромиссно борца с кремлевским империализмом, современные последователи которого храбро защищали украинскую землю в составе добровольческих батальонов в зоне АТО", - говорится в тексте.
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В петиции также говорится, что "Джохар Дудаев - еще в 1994 г. предсказал возможную оккупацию украинского Крыма русскими захватчиками, тогда он сказал: "Российско-чеченская война - это лишь звено в большой цепи. Фактически
сейчас Чечня, своей грудью, своей кровью прикрывает не только собственную независимость, но и независимость
Украины. Если Чечня упадет - следующей будет Украина и Крым".
Соответствующее предложение было размещено на сайте КГГА 22 августа. Сейчас петицию поддержали 7 человек.
Напомним, киевляне предлагают переименовать столичную площадь Льва Толстого на площадь Левка Лукьяненко.