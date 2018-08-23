В Киеве улицу Российскую хотят переименовать в честь Джохара Дудаева

Автором петиции является Тарас Кондратюк.

"Переименовать ул. "Российская" в Дарницком районе на ул. "Джохара Дудаева" - легендарного чеченского генерала, известного i бескомпромиссно борца с кремлевским империализмом, современные последователи которого храбро защищали украинскую землю в составе добровольческих батальонов в зоне АТО", - говорится в тексте.

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В петиции также говорится, что "Джохар Дудаев - еще в 1994 г. предсказал возможную оккупацию украинского Крыма русскими захватчиками, тогда он сказал: "Российско-чеченская война - это лишь звено в большой цепи. Фактически

сейчас Чечня, своей грудью, своей кровью прикрывает не только собственную независимость, но и независимость

Украины. Если Чечня упадет - следующей будет Украина и Крым".

Соответствующее предложение было размещено на сайте КГГА 22 августа. Сейчас петицию поддержали 7 человек.

Напомним, киевляне предлагают переименовать столичную площадь Льва Толстого на площадь Левка Лукьяненко.