У Києві вшанували пам'ять перших героїв Небесної Сотні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У Києві на вулиці Грушевського вшановують пам'ять перших героїв Небесної Сотні Сергія Нігояна та Михайла Жизневського, які загинули під час Революції Гідності, передає кореспондент УНН.
Активісти виконали Гімн України, вшанували пам’ять загиблих та запалили свічки на знак пам’яті.
Крім того, протягом заходу відбулося покладання квітів до пам’ятників С.Нігояна та М.Жизневського.
Учасники заходу спілкуються у форматі “вільного мікрофону”.
Довідка: Сергій Нігоян (2 серпня 1993 — 22 січня 2014) — учасник Євромайдану, що був вбитий 22 січня 2014 року під час подій на вулиці Грушевського в Києві. Посмертно нагороджений званням Героя України.
Михайло Жизневський — білоруський активіст Євромайдану та журналіст, член Самооборони Майдану. Член організації УНА-УНСО, проживав у Білій Церкві. Загинув під час подій на вулиці Грушевського в Києві.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко разом з дружиною вшанував пам’ять С.Нігояна та М.Жизневського.