В Киеве почтили память первых героев Небесной Сотни
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Киеве на улице Грушевского почтили память первых героев Небесной Сотни Сергея Нигояна и Михаила Жизневский, погибших во время Революции Достоинства, передает корреспондент УНН.
Активисты исполнили Гимн Украины почтили память погибших и зажгли свечи в память.
Кроме того, в ходе мероприятия состоялось возложение цветов к памятникам С.Нигояна и М.Жизневского.
Участники мероприятия общаются в формате "свободного микрофона".
Справка: Сергей Нигоян (2 августа 1993 - 22 января 2014) - участник Евромайдана, который был убит 22 января 2014 года во время событий на улице Грушевского в Киеве. Посмертно награжден званием Героя Украины.
Михаил Жизневский - белорусский активист Евромайдана и журналист, член Самообороны Майдана. Член организации УНА-УНСО, проживал в Белой Церкви. Погиб во время событий на улице Грушевского в Киеве.
Как сообщал УНН, П.Порошенко вместе с женой почтил память С.Нигояна и М.Жизневского.