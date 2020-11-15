У Києві влаштували акцію “Порожні стільці” на підтримку українських політв'язнів

“Сьогодні на Софійській площі в Києві проходить правозахисна акція "Порожні стільці" на підтримку українських політв'язнів в Росії і Криму, а також полонених на окупованій частині Донецької та Луганської областей”, - зазначили в повідомленні.

Додамо, що організатори події - PEN Ukraine і Центр громадянських свобод.

Зазначається, що 15 листопада світ відзначає День ув'язненого письменника, або День порожніх стільців. Порожні стільці на правозахисних акціях в цей день символізують авторів, які не можуть бути з нами через укладення, переслідування, зникнення або вбивства.

Відзначимо, що на площі розставили 7 стільців — саме таку кількість історій організатори прочитають усім присутнім.

Нагадаємо, що на початку місяця в російській колонії побили українського політв'язня Олександра Шумкова.



