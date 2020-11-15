У Києві влаштували акцію “Порожні стільці” на підтримку українських політв'язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. На Софійській площі у Києві влаштували правозахисну акцію "Порожні стільці" на підтримку українських політв'язнів в Росії, Криму та полонених на Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на організаторів події.
“Сьогодні на Софійській площі в Києві проходить правозахисна акція "Порожні стільці" на підтримку українських політв'язнів в Росії і Криму, а також полонених на окупованій частині Донецької та Луганської областей”, - зазначили в повідомленні.
Додамо, що організатори події - PEN Ukraine і Центр громадянських свобод.
Зазначається, що 15 листопада світ відзначає День ув'язненого письменника, або День порожніх стільців. Порожні стільці на правозахисних акціях в цей день символізують авторів, які не можуть бути з нами через укладення, переслідування, зникнення або вбивства.
Відзначимо, що на площі розставили 7 стільців — саме таку кількість історій організатори прочитають усім присутнім.
Нагадаємо, що на початку місяця в російській колонії побили українського політв'язня Олександра Шумкова.