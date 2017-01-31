У Києві влаштували акцію на підтримку адвоката Е.Курбедінова, заарештованого у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У центрі Києва, на Майдані Незалежності, відбулась акція "Беззахисні захисники" на підтримку заарештованого кримського адвоката Еміля Курбедінов. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Учасниками акції стали адвокати, активісти, представники міжнародних правозахисних фондів, МЗС та представники Меджлісу кримськотатарського народу.
Активісти представили символічний перформанс, в якому показали, що арешт Еміля Курбедінова означає не лише незаконне переслідування самого адвоката, а й позбавляє права на захист його численних клієнтів.
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На акції також був присутній голова Меджлісу кримськотатарського народу Рафат Чубаров.
“Адвоката, який захищає політичних в’язнів, арештовано і кинуто за грати декілька днів тому, і ми будемо слідкувати, які ще форми репресій будуть виконуватись зі сторони окупантів. Ми дуже хвилюємося за Еміля, бо знаємо, що ці окупанти, вирішивши когось розчавити, ні перед чим не зупиняться. Зараз всіх кримських татар намагаються висвітлити як терористів, котрі несуть загрозу російській спільноті”, - сказав Рафат.
Нагадаємо, адвоката Еміля Курбедінова заарештували 26 січня 2017 року на 10 діб у Криму. Еміль Курбедінов захищає багатьох кримчан, переслідуваних РФ з політичних мотивів, а саме, українського журналіста Миколу Семену, кримськотатарських лідерів Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова.