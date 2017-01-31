В Киеве устроили акцию в поддержку адвоката Э.Курбединова, арестованного в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В центре Киева, на Майдане Независимости, состоялась акция "Беззащитные защитники" в поддержку арестованного крымского адвоката Эмиля Курбединов. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Участниками акции стали адвокаты, активисты, представители международных правозащитных фондов, МИД и представители Меджлиса крымскотатарского народа.
Активисты представили символический перформанс, в котором показали, что арест Эмиля Курбединова означает не только незаконное преследование самого адвоката, но и лишает права на защиту его многочисленных клиентов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Amnesty International призвали освободить крымскотатарского адвоката Э.Курбединова
На акции также присутствовал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рафат Чубаров.
"Адвокат, который защищает политических заключенных, арестован и брошен в тюрьму несколько дней назад, и мы будем следить, какие еще формы репрессий будут выполняться с стороны оккупантов. Мы очень волнуемся за Эмиля, потому что знаем, что эти оккупанты, решив кого-то раздавить, ни перед чем не остановятся. Сейчас всех крымских татар пытаются осветить как террористов, которые несут угрозу российской общественности ", - сказал Рафат Чубаров.
Напомним, адвоката Эмиля Курбединова арестовали 26 января 2017 года на 10 суток в Крыму. Эмиль Курбединов защищает многих крымчан, преследуемых РФ по политическим мотивам, а именно, украинского журналиста Николая Семену, крымскотатарских лидеров Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.