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У Києві вкрали “Range Rover”, який може належати дружині капітана ФК “Шахтар”

У Києві вкрали “Range Rover”, який може належати дружині капітана ФК “Шахтар”

Київ • УНН

 • 11496 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Києва поліція встановлює місцезнаходження автомобіля “Range Rover”, якій було угнано у центрі столиці і який, за даними деяких ЗМІ, може належати дружині капітана ФК “Шахтар” Даріо Срни. Про це УНН повідомили у столичній поліції.

“Так, вчора з вулиці Богдана Хмельницького невідомими було угнано дорогий автомобіль „Range Rover“. Зараз вживають заходи з його встановлення. Належить він чи не належить дружині Срни нас мало цікавить. Тривають оперативні заходи”, — зазначили у поліції.

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Нагадаємо, у Нацполіції повідомили, що в Україні протягом січня-вересня 2017 року було зафіксовано 3 тисячі 982 факти викрадення автомобілів, що на 24,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. 

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