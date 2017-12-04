У Києві вкрали “Range Rover”, який може належати дружині капітана ФК “Шахтар”
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Києва поліція встановлює місцезнаходження автомобіля “Range Rover”, якій було угнано у центрі столиці і який, за даними деяких ЗМІ, може належати дружині капітана ФК “Шахтар” Даріо Срни. Про це УНН повідомили у столичній поліції.
“Так, вчора з вулиці Богдана Хмельницького невідомими було угнано дорогий автомобіль „Range Rover“. Зараз вживають заходи з його встановлення. Належить він чи не належить дружині Срни нас мало цікавить. Тривають оперативні заходи”, — зазначили у поліції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Land Cruiser” викрали у посадовця адміністрації Держприкордон служби
Нагадаємо, у Нацполіції повідомили, що в Україні протягом січня-вересня 2017 року було зафіксовано 3 тисячі 982 факти викрадення автомобілів, що на 24,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.