В Киеве украли "Range Rover", который может принадлежать жене капитана ФК "Шахтер"

"Да, вчера с улицы Богдана Хмельницкого неизвестными было угнано дорогой автомобиль "Range Rover". Сейчас принимаются меры по установке (его места нахождения - ред.). Принадлежит он или не принадлежит жене Срны нас мало интересует. Продолжаются оперативные мероприятия", - отметили в полиции.

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Напомним, в Нацполиции сообщили, что в Украине в январе-сентябре 2017 года было зафиксировано 3000 982 факта угона автомобилей, что на 24,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.