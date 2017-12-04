В Киеве украли "Range Rover", который может принадлежать жене капитана ФК "Шахтер"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. У Киева полиция устанавливает местонахождение автомобиля "Range Rover", которой было угнано в центре столицы и который, по данным некоторых СМИ, может принадлежать жене капитана ФК "Шахтер" Дарио Срны. Об этом сообщили УНН в столичной полиции.
"Да, вчера с улицы Богдана Хмельницкого неизвестными было угнано дорогой автомобиль "Range Rover". Сейчас принимаются меры по установке (его места нахождения - ред.). Принадлежит он или не принадлежит жене Срны нас мало интересует. Продолжаются оперативные мероприятия", - отметили в полиции.
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Напомним, в Нацполиции сообщили, что в Украине в январе-сентябре 2017 года было зафиксировано 3000 982 факта угона автомобилей, что на 24,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.