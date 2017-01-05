У Києві військовослужбовець затримав одного із зловмисників, які напали на нього

Як повідомив постраждалий, кілька днів тому він залишив свій автомобіль на стоянці та повертався додому. Його увагу привернула жінка, попросивши цигарки. Доки чоловік їх шукав, тієї ж миті до нього підійшов невідомий та почав погрожувати ножем. А потім військовий відчув удар пляшкою по голові ззаду. Ще двоє нападників почали бити постраждалого, в результаті чого він упав у напівпідвальне приміщення.

Завдаючи удари, зловмисники відібрали у жертви смартфон та гаманець з грошима. Після чого трійця спробувала втекти з місця події.

Однак, постраждалий почав наздоганяти розбійників. Під час переслідування правопорушники зупинялись і знову погрожували чоловікові ножем та пляшкою, втім постраждалий зміг затримати одного з них і викликав поліцію.

Підозрюваним виявився раніше судимий житель Запорізької області, без постійного місця проживання.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває низка розшукових заходів, спрямована на затримання інших співучасників.