В Киеве военнослужащий задержал одного из злоумышленников, напавших на него
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В Киеве военнослужащий задержал одного из злоумышленников, напавших на него, еще двух разыскивают правоохранители. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Как сообщил пострадавший, несколько дней назад он оставил свой автомобиль на стоянке и возвращался домой. Его внимание привлекла женщина, попросившая сигарету. Пока мужчина искал пачку, к нему подошел неизвестный и начал угрожать ножом. А потом военный почувствовал удар бутылкой по голове сзади. Еще двое нападавших начали бить пострадавшего, в результате чего он упал в полуподвальное помещение.
Нанося удары, злоумышленники отобрали у жертвы смартфон и кошелек с деньгами. После чего троица попыталась скрыться с места происшествия.
Однако, пострадавший начал догонять разбойников. Во время преследования правонарушители останавливались и снова угрожали мужчине ножом и бутылкой, впрочем пострадавший смог задержать одного из них и вызвал полицию.
Подозреваемым оказался ранее судимый житель Запорожской области, без постоянного места жительства.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Продолжается ряд розыскных мероприятий, направленных на задержание других соучастников.