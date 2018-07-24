У Києві виявили понад 180 тонн неякісних консервів для військових

КИЇВ. 24 липня. УНН. Комісія Міністерства оборони України виявила в Києві 187 тонн неякісних консервів для військовослужбовців. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України Дмитро Марченко, передає кореспондент УНН.