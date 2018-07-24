В Киеве обнаружили более 180 тонн некачественных консервов для военных
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Комиссия Министерства обороны Украины обнаружила в Киеве 187 тонн некачественных консервов для военнослужащих. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко, передает корреспондент УНН.
"Было выявлено 187 тонн некачественных консервов в Киеве... так же проверка в Одессе обнаружила партию таких некачественных консервов", - сказал Марченко.
По его словам, назначенная экспертиза подтвердила их ненадлежащее качество.
Напомним, Минобороны обнаружило кражу большого объема горючего в Одессе.