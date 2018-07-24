В Киеве обнаружили более 180 тонн некачественных консервов для военных

"Было выявлено 187 тонн некачественных консервов в Киеве... так же проверка в Одессе обнаружила партию таких некачественных консервов", - сказал Марченко.

По его словам, назначенная экспертиза подтвердила их ненадлежащее качество.

Напомним, Минобороны обнаружило кражу большого объема горючего в Одессе.