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У Києві виявили фейкове авто поліції і фейкового копа

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Києві роз'їжджав фейковий автомобіль поліції з псевдополіцейським за кермом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва у Facebook.

“Сьогодні, близько 14-ї години, на Оболонському проспекті патрульні помітили автомобіль Ford, який мав поліцейську символіку та був обладнаний проблисковими маячками”, — йдеться в повідомленні.

Тому інспектори вирішили зупинити автомобіль аби перевірити наявність дозволу на використання відповідної символіки та спеціальних світлових пристроїв, адже встановлювати їх дозволено тільки на оперативні або спеціальні транспортні засоби.

“За кермом перебував 24-річний молодий чоловік у форменому одязі поліцейських. Але жодних документів, які б посвідчували його належність до правоохоронних органів, як і дозвіл на використання спеціальних пристроїв надати не зміг”, — зазначається в повідомленні.

На водія патрульні склали протокол за ч.1 ст. 184-3 (Незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України) та протокол за ст. 122-5 (Порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв) КУпАП.

Також, автомобіль патрульні евакуювали на штрафмайданчик.

Нагадаємо, в Україні 2 травня 2019 року набули чинності штрафи за незаконне використання символіки Нацполіції.

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