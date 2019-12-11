В Киеве обнаружили фейковое авто полиции и фейкового копа
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Киеве разъезжал фейковый автомобиль полиции с псевдополицейським за рулем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева в Facebook.
"Сегодня, около 14 часов, на Оболонском проспекте патрульные заметили автомобиль Ford, который имел полицейскую символику и был оборудован проблесковыми маячками", - говорится в сообщении.
Поэтому инспекторы решили остановить автомобиль чтобы проверить наличие разрешения на использование соответствующей символики и специальных световых устройств, ведь устанавливать их разрешено только на оперативные или специальные транспортные средства.
"За рулем находился 24-летний молодой человек в форменной одежде полицейских. Но никаких документов, удостоверяющих его принадлежность к правоохранительным органам, как и разрешение на использование специальных устройств предоставить не смог", - отмечается в сообщении.
На водителя патрульные составили протокол по ч.1 ст. 184-3 (незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины) и протокол по ст. 122-5 (Нарушение требований законодательства по установлению и использования специальных световых или звуковых сигнальных устройств) КоАП.
Также, автомобиль патрульные эвакуировали на штрафстоянку.
Напомним, в Украине 2 мая 2019 года вступили в силу штрафы за незаконное использование символики Нацполиции.