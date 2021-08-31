У Києві високопосадовця "Укрпрофоздоровниці" спіймали на хабарі: вимагав 1 млн грн за відчуження санаторію профспілок

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За даними слідства, заступник голови правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” вимагав від представника приватного товариства хабар у розмірі 1 млн грн за ухвалення позитивного рішення щодо відчуження нерухомого майна “Укрпрофоздоровниці” наглядовою радою підприємства та укладення договору купівлі-продажу санаторію, розташованого на березі Дніпродзержинського водосховища на Дніпропетровщині.

Під час контролю за скоєнням злочину задокументовано передання посадовцю першої частини хабаря у розмірі 200 тис. грн.

31 серпня 2021 року під час передання ще 300 тис. грн члена правління затримано за ст. 208 КПК України.

Наразі тривають слідчі дії. На місці роботи посадовця проводять обшуки. Вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжних заходів.

Також встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення.

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