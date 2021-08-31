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В Киеве чиновника "Укрпрофздравницы" поймали на взятке: требовал 1 млн грн за отчуждение санатория профсоюзов

Киев  •  УНН

 • 16003 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Заместителя председателя правления ЧАО “Укрпрофздравница” уличили в вымогательстве и получении взятки за отчуждение санатория профсоюзов. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, информирует УНН.

Детали

По данным следствия, заместитель председателя правления ЧАО “Укрпрофздравница” потребовал от представителя частного общества взятку в размере 1 млн грн за принятие положительного решения по отчуждению недвижимого имущества “Укрпрофздравницы” наблюдательным советом предприятия и заключения договора купли-продажи санатория, расположенного на берегу Днепродзержинского водохранилища в Днепропетровской области.

Во время контроля за совершением преступления задокументировано передачу должностному лицу первой части взятки в размере 200 тыс. грн.

31 августа 2021 во время передачи еще 300 тыс. грн члена правления задержали по ст. 208 УПК Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия. На месте работы чиновника проводят обыски. Решают вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Также устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАБУ задержало члена Комиссии по азартным играм Гетьмана при получении 90 тыс. долл. взятки

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