У Києві випустять місячні проїзні із символікою Євробачення

“Наступного місяця в Києві відбудеться особлива подія, на яку ми вже давно чекаємо — Євробачення-2017. Тому КП "Київпастранс" вирішило підготувати до цього конкурсу навіть місячні проїзні квитки. Це нагадає нашим пасажирам про пісенне свято, яке розпочнеться в Києві вже на початку травня”, — повідомив генеральний директор КП “Київпастранс” Дмитро Левченко.

Зазначається, що на проїзних буде зображено офіційний символ Євробачення — намисто, та логотип пісенного конкурсу. Дизайн макету було погоджено з НТКУ.

Також було оновлено дизайн разових квитків для проїзду в громадському транспорті з метою підвищення ступеню захисту. Крім зміни кольорової гами, на квитках міститься інформація англійською мовою для зручності іноземців.

Як повідомляв УНН, що на фінал “Євробачення-2017”, який відбудеться 13 травня, розпродано всі квитки.